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 | Murat Makas

Trabzonspor Arthur Melo için bastırıyor! Transfer formülü belirlendi

Trabzonspor, Juventus'un orta sahası Arthur Melo için girişimlerini hızlandırdı. Trabzonspor transferi ödeme planını belirledi. İşte detaylar...

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Trabzonspor Arthur Melo için bastırıyor! Transfer formülü belirlendi
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 16:02

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren orta saha transferi için listeyi belirledi. Bordo-mavili ekip 'un orta sahası Arthur Melo için girişimlerini sürdürüyor. 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız için birçok kulübün devreye girmesi ve özellikle de Real Betis'in harekete geçmesi yarışını kızıştırdı. Bordo mavililer, bir an önce işi bitirmek için işleri hızlandırma kararı aldı.

Trabzonspor Arthur Melo için bastırıyor! Transfer formülü belirlendi

ARTHUR MELO ATAĞI

2018 yılında Gremio'dan 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer olan ve Katalan ekibinde müthiş bir performans ortaya koyan 1.72 boyundaki futbolcu, 2020'de 80 milyon euro'luk astronomik bir bedelle Juventus'a geçti. Ancak Arthur Melo için Juventus'ta işler pek yolunda gitmedi.

Trabzonspor Arthur Melo için bastırıyor! Transfer formülü belirlendi

ARANAN KAN OLACAK FUTBOLCU

İtalyan ekibi, Melo'yu önce Liverpool'a (4.5 milyon euro kiralama bedeli), sonra Fiorentina'ya (2 milyon euro kiralama bedeli), son olarak da İspanyol ekibi Girona'ya (700 bin euro kiralama bedeli) kiralık olarak gönderdi. Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Melo bu kez Trabzonspor'a kiralık olarak düşünülüyor. Bordo-mavili yönetim hem Juventus hem de sambacı ile görüşmelere devam ediyor. Yıllık 5 milyon alan Melo'dan indirim talep edildi. İtalyan ekibine de zorunlu satın alma bedeli ile kiralama teklifi sunuldu. Oyun zekâsı ve pas kabiliyetiyle tanınan Brezilyalı yıldız, Trabzonspor'un son yıllarda aradığı "saha içi beyin" profiline en yakın isimlerden biri.

Trabzonspor Arthur Melo için bastırıyor! Transfer formülü belirlendi

YILLIK KAZANCI YÜKSEK

Brezilyalı orta saha ve ön libero Melo'nun, Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 5-6 milyon euro civarında bir yıllık kazancı bulunan oyuncu, yeni sezonda kendine kulüp arıyor. Transfermarkt değeri 5 milyon euro.

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ETİKETLER
#transfer
#trabzonspor
#juventus
#Arthur Melo
#Brezilyalı Yıldız
#Spor
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