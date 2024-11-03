Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe'ye Alexander Djiku'dan kötü haber!

03 Kasım 2024 21:38 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 21:43

Trendyol Süper Lig'de haftanın öne çıkan karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe mücadele etti. Maçın 55. dakikasında Alexander Djiku, Okay Yokuşlu ile girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlandı. Maça devam edemeyen savunmacının sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise henüz belirsiz.

Trendyol Süper Lig​'in 11. hafta maçında Fenerbahçe​, Trabzonspor​ deplasmanına çıktı. Papara Park'ta gerçekleşen nefes kesen derbide Fenerbahçe​, Fred’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 59. ve 67. dakikalarda Banza’nın iki penaltı golüyle üstünlüğü ele geçirdi. Sarı-lacivertli ekipte Dzeko, sahneye çıkarak skoru 2-2’ye getirdi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen karşılaşmada 90+11. dakikada Amrabat son sözü söyledi ve Fenerbahçe, deplasmanda 3-2’lik galibiyetle üç puanın sahibi oldu. Hakem kararlarının damga vurduğu maçta Fenerbahçe gülen taraf olurken Alexander Djiku'dan kötü haber geldi. ALEXANDER DJİKU'DAN KÖTÜ HABER! Maçın 55. dakikasında Alexander Djiku, Okay Yokuşlu ile yaşadığı pozisyon sonrasında sakatlandı. Pozisyona VAR'dan uyarı geldi ve maçın hakemi VAR'da izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltı pozisyonunda sakatlanan Djiku yerine Becao oyuna dahil oldu. İlgili Haberler Jose Mourinho karşılaşma öncesinde Trabzonsporluları kızdırdı! Olta hareketi gündem oldu Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçının devre arasında hakeme tepki: Bravo