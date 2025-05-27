Trabzonspor eski yıldızını geri istiyor! Fatih Tekke bizzat başkana iletti

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda taraftarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor gelecek sezon çalışmalarına başladı. Kadrodan gidecek oyuncular netleşirken transfer edilecek oyuncular da merak konusu. Çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, özellikle hücum bölgesine kaliteli isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Bu doğrultuda Trabzonspor, santrfor bölgesine yapılacak transfer için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo-mavili takım, geçen sezon golleri ile takımı sırtlayan Paul Onuachu'yu yeniden kadrosuna katmak için Southampton ile yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydetti. İngiliz kulübü, görüşmelerin başlangıcında talep ettiği yüksek bonservis bedelin isteğinde geri adım attı.

FARK 2 MİLYON EURO'NUN ALTINDA

İki takım arasında yapılan görüşmelerde fiyat farkı 2 milyon Euro'nun altına kadar düştü. Nijeryalı golcü de kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini açıkça ifade etti. Şu an için önerilen rakamlar netlik kazanmazken bordo-mavililer, 30 yaşındaki oyuncunun transferinde oldukça istekli.



FATİH TEKKE'DEN ONUACHU CEVABI

Fatih Tekke de Samsunspor maçı sonrası Onuachu ile ilgili soruyu, "Onuachu beğendiğim bir oyuncu. Fikrimi başkanımıza ilettim. Taraftarın sevdiği bir isim ve bizim de oyun şablonumuza uyuyor. Başkan da ben de arzu ediyoruz. Ekonomik yanı da var. Umarım gerçekleşir." şeklinde cevaplamıştı.

TAKIMIYLA 28 MAÇA ÇIKTI

Paul Onuachu, İngiltere Premier Lig'de bu sezon küme düşen Southampton'da tüm kulvarlarda toplamda 28 maçta forma giydi. 1108 dakika süre bulan Onuachu, 4 gol atarken, 1 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

