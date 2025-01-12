Trabzonspor evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti!

12 Ocak 2025 17:37 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:57

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bordo mavili takım Banza, Malheiro(3) ve Cham'ın attığı gollerle karşılaşmadan 5-0'lık galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park​'ta Antalyaspor​'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan maçta ev sahibi takım 21. dakikada Banza ile bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçerek ilk yarıyı önde kapatmayı başardı.

İkinci yarının başında dakikalar 52'yi gösterdiğinde Malheiro skoru 2-0'a getiren golü buldu.

Oyun kontrolünü eline tamamen alan bordo-mavili takım 64. dakikada tekrar Malheiro ve 70. dakikada ise Cham'ın kaydettiği gollerle skoru 4-0 yaptı.

87. dakikada günün adamı Malheiro bir gol daha bularak hat-trick yaptı. Trabzonspor​ bu golle skoru 5-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor 3 puanı cebine koydu.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Sivasspor 1-1 Alanyaspor

OKAY YOKUŞLU KADRODA

Trabzonspor'da en son 9 Kasım'da Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Okay Yokuşlu, iyileşmesinin ardından kadroya dahil edildi.

Ligde 6 maç aradan sonra tekrar maç kadrosuna dahil edilen futbolcu, yedek kulübesinde yer aldı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş, Muhammed Cham, Edin Visca, Nwakaeme, Banza.

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Talisson, Güray, Erdal, Kaluzinski, Petrusenko, van de Streek, Larsson, Samudio.