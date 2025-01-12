Trabzonspor evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti!
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bordo mavili takım Banza, Malheiro(3) ve Cham'ın attığı gollerle karşılaşmadan 5-0'lık galibiyet ile ayrılmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'de sezonun 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park'ta Antalyaspor'u konuk etti.
Papara Park'ta oynanan maçta ev sahibi takım 21. dakikada Banza ile bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçerek ilk yarıyı önde kapatmayı başardı.
İkinci yarının başında dakikalar 52'yi gösterdiğinde Malheiro skoru 2-0'a getiren golü buldu.
Oyun kontrolünü eline tamamen alan bordo-mavili takım 64. dakikada tekrar Malheiro ve 70. dakikada ise Cham'ın kaydettiği gollerle skoru 4-0 yaptı.
87. dakikada günün adamı Malheiro bir gol daha bularak hat-trick yaptı. Trabzonspor bu golle skoru 5-0'a getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor 3 puanı cebine koydu.
GECENİN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:
Sivasspor 1-1 Alanyaspor
OKAY YOKUŞLU KADRODA
Trabzonspor'da en son 9 Kasım'da Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Okay Yokuşlu, iyileşmesinin ardından kadroya dahil edildi.
Ligde 6 maç aradan sonra tekrar maç kadrosuna dahil edilen futbolcu, yedek kulübesinde yer aldı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş, Muhammed Cham, Edin Visca, Nwakaeme, Banza.
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Talisson, Güray, Erdal, Kaluzinski, Petrusenko, van de Streek, Larsson, Samudio.