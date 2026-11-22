Trabzonspor Eyüpspor canlı izle, TS Eyüp maçı hangi kanalda, Trabzonspor maç kadrosu ve ilk 11'ler aramaları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar belli olurken, mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar yayın bilgilerine odaklandı.

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, ligde topladığı 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Lider Galatasaray'ı takip eden bordo-mavililer, Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Trabzonspor, 18 averajla ligin en yüksek averajına sahip takımı olarak dikkat çekiyor. Karşılaşmada Mohamed Salah'ın performansı da futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Eyüpspor, 22 Kasım Pazar günü Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Temel üstlenecek.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından Trabzonspor Eyüpspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluşun televizyon kanalı ve dijital platformları üzerinden takip edebilecek.

Trabzonspor Eyüpspor maçının canlı yayınını takip etmek isteyen taraftarlar, maç saatinde beIN Sports 1 ekranlarında olacak.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Trabzonspor Eyüpspor karşılaşması öncesinde takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler açıklandı. Bordo-mavili ekipte Mohamed Salah ve Paul Onuachu ilk 11'de görev alırken, Eyüpspor da mücadeleye belirlenen kadrosuyla başlayacak.

Trabzonspor ilk 11:

Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Mohamed Salah, Ernest Muci, Noah Saviolo, Paul Onuachu.

Eyüpspor ilk 11:

İmre Bilgin, Yiğit Demir, Zak Jules, Anıl Yaşar, Hamza Akman, David Costa, Charles Raux Yao, İlter Taşkın, Ahmed Abdullahi, Mete Demir, Christ Sadia.

TRABZONSPOR'DA HANGİ FUTBOLCULAR EKSİK?

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Aral Şimşir, Arseniy Batagov ve Franculino Dju forma giyemeyecek. Chibuike Nwaiwu ise sarı kart cezası nedeniyle Eyüpspor maçında görev alamayacak.

Karadeniz temsilcisi, eksik oyuncularına rağmen sahasında kazanarak Süper Lig'deki zirve mücadelesinde önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.