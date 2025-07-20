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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor farka gitti: Dev galibiyet!

Trabzonspor'dan hazırlık maçında farklı bir galibiyet geldi. Karadeniz temsilcisi, İran takımlarından Zob Ahan Esfahan'ı rahat geçti.

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Trabzonspor farka gitti: Dev galibiyet!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 20:47

, yeni sezon çalışmaları kapsamında bir maç daha oynadı. Hazırlıklarını Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor farka gitti: Dev galibiyet!

TRABZONSPOR'DA BORAN BAŞKAN DA GOL ATTI

Trabzonspor; 9. dakikada Danylo Sikan, 51. dakikada Mustafa Eskihellaç, 78. dakikada Augusto ve 79. dakikada da genç yetenek Boran Başkan'ın golleriyle 4-0 kazandı. Esasen ise bordo mavililer, bir önceki müsabakada Azerbaycan'dan Araz Nahçıvan ile oynamış ve ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetmişti.

Trabzonspor farka gitti: Dev galibiyet!

SIRADAKİ MAÇ YİNE ERZURUM'DA

Trabzonspor, 23 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de İran takımlarından Persepolis ile karşılaşacak.

https://x.com/Trabzonspor/status/1946977986562961483

Sıkça Sorulan Sorular

BORAN BAŞKAN NEREDEN GELDİ?
Trabzonspor'un genç yeteneği, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan U-19 takımının parlayan isimlerindendi.
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#Zob Ahan Esfahan
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#Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
#Boran Başkan
#Spor
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