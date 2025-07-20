Trabzonspor farka gitti: Dev galibiyet!

Trabzonspor, yeni sezon çalışmaları kapsamında bir maç daha oynadı. Hazırlıklarını Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 mağlup etti.

TRABZONSPOR'DA BORAN BAŞKAN DA GOL ATTI

Trabzonspor; 9. dakikada Danylo Sikan, 51. dakikada Mustafa Eskihellaç, 78. dakikada Augusto ve 79. dakikada da genç yetenek Boran Başkan'ın golleriyle 4-0 kazandı. Esasen ise bordo mavililer, bir önceki müsabakada Azerbaycan'dan Araz Nahçıvan ile oynamış ve ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetmişti.

SIRADAKİ MAÇ YİNE ERZURUM'DA

Trabzonspor, 23 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de İran takımlarından Persepolis ile karşılaşacak.

https://x.com/Trabzonspor/status/1946977986562961483