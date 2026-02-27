Trabzonspor Fatih Karagümrük maç skoru kaç kaç golleri kimler attı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Bordo-mavililer, 20. dakikada Paul Onuachu'nun golüyle öne geçti. Asisti Ozan Tufan yaptı.
Fatih Karagümrük, 28. dakikada Verde'nin golüyle skora denge getirdi.
Trabzonspor, 47. dakikada Nwaiwu ile yeniden öne geçti.
Mücadelenin skorunu tayin eden gol 50. dakikada yine Nwaiwu'dan geldi.
Fatih Tekke'nin öğrencileri, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. İstanbul temsilcisi, Gaziantep FK'ya konuk olacak.