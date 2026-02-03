Trabzonspor Fethiyespor ZTK maç soncu kaç kaç? Fırtına ikinci yarıda işi bitirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşmasında Trabzonspor evinde Fethiyespor'u konuk etti.
Mücadelenin ilk devresi 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Fethiyespor'un 63. dakikada Muhammet Erdem ile kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Bu pozisyondan yalnızca 1 dakika sonra Ernest Muçi maçtaki gol perdesini araladı.
Karşılaşmada son sözleri ise 77. dakikada Paul Onuachu ile 79. dakikada Nwakaeme dile getirdi.
Mücadeleden 3-0’lık zaferle ayrılan bordo-mavililer bu skorun ardından puanını 6’ya yükseltti. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.
Kupanın son haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına hareket edecek.
Fethiyespor ise Fatih Karagümrük’ü sahasında konuk edecek.