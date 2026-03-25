Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda? Cezalı ve eksik oyuncular

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan ilgilendiren Trabzonspor–Galatasaray mücadelesi için geri sayım sürüyor. Papara Park’ta yapılacak karşılaşmada iki ekip de kritik puanların peşinde olacak. Maçın tarihi, başlama saati ve yayın detaylarını araştıran futbolseverler için bu mücadele, şampiyonluk yarışının gidişatını doğrudan etkileyecek nitelik taşıyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 4 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de kozlarını paylaşacak. Galatasaray, ligde çıktığı 26 maçta topladığı 64 puanla liderliğini devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, hücum etkinliği ve savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, Trabzonspor ise 60 puanla üst sıralardaki konumunu muhafaza ediyor. Bordo-mavililer, kendi sahasında elde edeceği bir galibiyetle zirve mücadelesindeki iddiasını artırmayı amaçlıyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY BİLETLERİ KAÇ LİRA?

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın biletleri satışa sunuldu. Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşma için belirlenen bilet fiyatları şöyle: VIP Platinum -B 20 bin lira, VIP Platinum A/C 15 bin lira, VIP Gold 12 bin 500 lira, VIP Silver 10 bin lira, Batı Tribünler 4 bin 250 lira, Doğu Tribünler 3 bin 750 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250 lira, Güney-Kuzey Kale Arkası ve Misafir Tribün ise 1750 lira olarak açıklandı.

EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR

Trabzonspor’da sarı kart cezası bulunan Oulai, bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray cephesinde ise golcü isim Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak. Her iki takım da eksik futbolcularına rağmen sahaya en güçlü on birleriyle çıkmayı planlıyor. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor. Trabzonspor ise Fatih Tekke idaresinde çalışmalarına start verdi. İki ekip de zorlu mücadele öncesinde taktik ağırlıklı antrenmanlara yoğunlaşmış durumda.