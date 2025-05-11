Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Trabzonspor-Galatasaray maçında penaltı tartışması! Trio ekibi son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarının son onlarında Muslera'nın Visca'ya yaptığı harekette bordo mavili ekip penaltı bekledi. Mücadeleye damga vuran pozisyonu Trio ekibi değerlendirdi. İşte o yorumlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 08:10

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın attığı gollerle 2-0 galip gelerek bitime 3 hafta kala rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Galatasaray kalan haftalarda yalnızca bir puan alması halinde bile 25'inci şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor-Galatasaray maçında penaltı tartışması! Trio ekibi son noktayı koydu

PENALTI POZİSYONU TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Trabzonspor-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı. Trabzonsporlu Edin Visca, ilk yarının uzatma anlarında Fernando Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonun dışarıda olduğunu belirterek serbest vuruş kararı verdi ve Muslera'ya sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Karaoğlan, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi. Faul kararını iptal eden hakem, Muslera'nın sarı kartını ise iptal etmedi. Maçtaki bu pozisyon tartışmalara neden oldu.

Trabzonspor-Galatasaray maçında penaltı tartışması! Trio ekibi son noktayı koydu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muslera önümüzdeki sezon kalacak mı? 14 yılını değerlendirerek cevapladı!

TRİO EKİBİ NOKTAYI KOYDU

Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'ta değerlendirdi.

Trabzonspor-Galatasaray maçında penaltı tartışması! Trio ekibi son noktayı koydu

LEMİNA'NIN LUNDSTRAM'A YAPTIĞI FAULDE KART GÖSTERİLMELİ MİYDİ? (DK 35)

  • Bülent Yıldırım: Bu hareketin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sarı kart gösterilmeliydi.
  • Deniz Çoban: Çok sakin giden bir oyun. Ben de sarı kart olduğunu kabul ediyorum.
  • Bahattin Duran: Lemina risk alarak gelmiş. Sarı kartı daha doğru bulurdum.
Trabzonspor-Galatasaray maçında penaltı tartışması! Trio ekibi son noktayı koydu

MUSLERA'NIN VİSCA'YA MÜDAHALESİ PENALTI MI? (DK 45)

  • Bülent Yıldırım: Açılar perspektife göre değişiyor. Sistemsel olarak bir güven sorunumuz var. Teknolojiye para verdik, en üstünü getirdik. Bu pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum. Visca 2 oyuncunun önünde. VAR'ın doğrudan tespit edip bildirmesi doğrudan ofsaytla başlama şansı vardı. Yapay zeka destekli bir program... Visca ofsayt. Hakem ofsaytla başlatabilirdi.
  • Deniz Çoban: Benim açımdan da faul ve içeride, kontrolsüz olduğu konusunda şüphem yok. Gözlemim oyuncuyu önde görüyorum. Açılar yanıltıyor. Ofsayt net gözüküyor. Teknolojinin çizdiği çizgiye şerh koymak doğru değil. Bu kadar büyük firma ülkemizde manipüle etmeye yer verir mi? Faul ve sarı kart doğru. Ofsayt kararı doğru.
  • Bahattin Duran: Muslera tabanıyla geldi, diziyle taradı. Kontrolsüz hareket, faul tartışmasız. Sarı kart doğru. İhlalin çizgide ve içeride olduğu kanıtlamak mümkün. Her kamera açısından farklı görmek mümkün. Pilottan bakınca ofsayt daha net.
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#trabzonspor
#süper lig
#Bilim insanı
#var
#belgesel
#spor
#Maç Analizi
#Penaltı Tartışması
#Goller
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.