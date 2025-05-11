Trabzonspor-Galatasaray maçında penaltı tartışması! Trio ekibi son noktayı koydu
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarının son onlarında Muslera'nın Visca'ya yaptığı harekette bordo mavili ekip penaltı bekledi. Mücadeleye damga vuran pozisyonu Trio ekibi değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın attığı gollerle 2-0 galip gelerek bitime 3 hafta kala rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Galatasaray kalan haftalarda yalnızca bir puan alması halinde bile 25'inci şampiyonluğunu ilan edecek.
PENALTI POZİSYONU TARTIŞMALARA YOL AÇTI
Trabzonspor-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı. Trabzonsporlu Edin Visca, ilk yarının uzatma anlarında Fernando Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonun dışarıda olduğunu belirterek serbest vuruş kararı verdi ve Muslera'ya sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Karaoğlan, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi. Faul kararını iptal eden hakem, Muslera'nın sarı kartını ise iptal etmedi. Maçtaki bu pozisyon tartışmalara neden oldu.
Bülent Yıldırım: Açılar perspektife göre değişiyor. Sistemsel olarak bir güven sorunumuz var. Teknolojiye para verdik, en üstünü getirdik. Bu pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum. Visca 2 oyuncunun önünde. VAR'ın doğrudan tespit edip bildirmesi doğrudan ofsaytla başlama şansı vardı. Yapay zeka destekli bir program... Visca ofsayt. Hakem ofsaytla başlatabilirdi.
Deniz Çoban: Benim açımdan da faul ve içeride, kontrolsüz olduğu konusunda şüphem yok. Gözlemim oyuncuyu önde görüyorum. Açılar yanıltıyor. Ofsayt net gözüküyor. Teknolojinin çizdiği çizgiye şerh koymak doğru değil. Bu kadar büyük firma ülkemizde manipüle etmeye yer verir mi? Faul ve sarı kart doğru. Ofsayt kararı doğru.
Bahattin Duran: Muslera tabanıyla geldi, diziyle taradı. Kontrolsüz hareket, faul tartışmasız. Sarı kart doğru. İhlalin çizgide ve içeride olduğu kanıtlamak mümkün. Her kamera açısından farklı görmek mümkün. Pilottan bakınca ofsayt daha net.