Trabzonspor-Galatasaray maçında penaltı tartışması! Trio ekibi son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarının son onlarında Muslera'nın Visca'ya yaptığı harekette bordo mavili ekip penaltı bekledi. Mücadeleye damga vuran pozisyonu Trio ekibi değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın attığı gollerle 2-0 galip gelerek bitime 3 hafta kala rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Galatasaray kalan haftalarda yalnızca bir puan alması halinde bile 25'inci şampiyonluğunu ilan edecek.

PENALTI POZİSYONU TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Trabzonspor-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı. Trabzonsporlu Edin Visca, ilk yarının uzatma anlarında Fernando Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonun dışarıda olduğunu belirterek serbest vuruş kararı verdi ve Muslera'ya sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Karaoğlan, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi. Faul kararını iptal eden hakem, Muslera'nın sarı kartını ise iptal etmedi. Maçtaki bu pozisyon tartışmalara neden oldu.

TRİO EKİBİ NOKTAYI KOYDU

Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'ta değerlendirdi.

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Bülent Yıldırım: Bu hareketin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sarı kart gösterilmeliydi.

Bu hareketin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sarı kart gösterilmeliydi. Deniz Çoban: Çok sakin giden bir oyun. Ben de sarı kart olduğunu kabul ediyorum.

Çok sakin giden bir oyun. Ben de sarı kart olduğunu kabul ediyorum. Bahattin Duran: Lemina risk alarak gelmiş. Sarı kartı daha doğru bulurdum.

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