Trabzonspor - Göztepe maçı canlı anlatım

İstanbul
Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Tek maç üzerinden oynanan mücadeleyi kazanan ekip adını finale yazdıracak. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
1' Maç başladı.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.
Göztepe: Arda, Nazım Sangare, Koray, Heliton, Taha, Ogün, Doğan, Tijanic, Dennis, Emerson, Romulo.