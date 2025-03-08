Trabzonspor - Hatayspor | CANLI ANLATIM

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Maçın detayları tgrthaber.com'da...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Papara Park'ta oynanıyor. Müsabakada Alper Akarsu düdük çalıyor. Trabzonspor - Hatayspor maçı saat 20.30'da başladı.
1'Maç başladı.
22'Görkem Sağlam attığı golle Hatayspor'u 1-0 öne geçirmeyi başardı.
42'Zubkov attığı golle skoru 1-1 yaptı.
45'İlk yarı sona erdi.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Okay Yokuşlu, Zubkov, Sikan, Visca, Banza.
Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Joelson, Aboubakar.