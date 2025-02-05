Trabzonspor İskenderun'dan beraberlikle döndü

Trabzonspor kupanın ikinci hafta maçında İskenderunspor'a konuk oldu. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle biterken takımlar da sahadan 1'er puanla ayrıldılar.

Trabzonspor'un gollerini Batagov ve Enis Destan, İskenderunspor'un gollerini ise Muhammet Beşir attı.

Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibi 4 puana yükselirken, ev sahibi de 2 puana ulaştı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Cihan, Cham, Sikan, Enis Destan.

İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Kerem Kurşun, Mehmet Maniş, Kadir Turhan, Serdarcan Eralp, Erbay Eker, Muhammed Khail, Muhammet Beşir.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada soldan Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cham'ın vuruşunda, savunmadaki Ulaş Zengin topu kornere gönderdi.

GOL 27. dakikada İskenderunspor öne geçti. Serdarcan Eralp'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Muhammet Beşir, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarı, İskenderunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL 50. dakikada Trabzonspor durumu 1-1 yaptı. Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda Umut Güneş'in kafasından seken top altıpas içerisine düştü, bu noktadaki Batagov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

GOL 55. dakikada Mehmet Manış'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Muhammet Beşir'in şutu ağlarla buluştu: 2-1.

GOL 70. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Sikan'ın ortasına altıpasta iyi yükselen Enis Destan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.

78. dakikada ceza yayındaki Enis Destan'ın pasında topla buluşan Banza'nın vuruşunda kaleci Onur Can Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabaka 2-2 sona erdi.

MÜCADELEDEN NOTLAR

Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, yeni stadının açılışını bu maçla gerçekleştirdi.

Futbolcular 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla "6 Şubat 2023, unutmadık unutmayacağız" pankartıyla maça çıktı.

Taraftarlar da depremin yıl dönümüne ilişkin tribünlerde çeşitli pankartlar açtı.

"DİKKATLİ DEĞİLDİK"

Şenol Güneş, Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin bekledikleri tarzda oynadığını dile getirdi. Müsabakayı kazanmak için gerekli pozisyonları bulduklarını vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

"Hem hücumda gol kaçırdık hem de savunmada gol yerken basit hatalar yaptık. Beklenmeyen bir sonuç, rakibi tebrik ediyorum. Tesisleri, organizasyonu ve genç oyuncularıyla ellerinden gelen savaşı verdiler. Kayıp 2 puanın dışında moral olarak da bizi etkilediğini düşünüyorum çünkü oyuncular niyet olarak katılımcıydı ama sonuç almak için yeteri kadar dikkatli olamadık. Üzgünüz."