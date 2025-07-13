Trabzonspor İskoç savunmacı için resmi teklifte bulundu!

Trabzonspor'dan John Souttar hamlesi geldi. Karadeniz devi, John Souttar için Rangers'a resmi teklif yaptı.

Trabzonspor'da sürpriz transfer için çalışmalar başladı. Bordo Mavililer, Rangers ile kontratının son senesine giren John Souttar için İskoçya ekibiyle masaya oturdu.

TRABZONSPOR'DAN KRİTİK TAKVİYE

Trabzonspor'da yeni sezon planlamaları kapsamında John Souttar ismi öne çıktı. Kadro derinliğini artırmak isteyen Fatih Tekke, John Souttar transferine onay verdi. Esasen ise Trabzonspor, fırsat transferi olarak gördüğü isimler için çalışmalara devam edecek.

TRABZONSPOR'UN İSTEDİĞİ JOHN SOUTTAR'IN PERFORMANSI

Geçen sezon Rangers ile 40 maça çıkan John Souttar, 3411 dakika süre almış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.