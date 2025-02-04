Trabzonspor kafilesi Hatay şehrine gitti!

04 Şubat 2025 17:48 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:57

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İskenderunspor ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra uçakla Hatay'a hareket etti.

Trabzonspor'un kadrosunda Ukraynalı yeni transferler Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan da yer aldı.

Karadeniz ekibinin 19 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Salih Malkoçoğlu, John Lundstram, Batista Mendy, Ozan Tufan, Umut Güneş, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Enis Destan, Simon Banza, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan.