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Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 18:45 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 19:27
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Draguş, Banza.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Aytaç Kara, Cafu, Gökhan Gül, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.

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Kaynak: tgrthaber.com

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