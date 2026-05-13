Gençlerbirliği Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor ZTK finale çıktı mı?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında sahaya çıktı. Bordo-mavili ekip, Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale adını yazdırdı.
Gençlerbirliği, maçın 62. dakikasında Erk Arda Aslan’ın kaydettiği golle 1-0 üstünlük sağladı.
Trabzonspor, 78. dakikada Arda Çağan Çelik’in ters vuruşuyla skoru 1-1’e getirdi. Bordo-mavililer, 90+2. dakikada Ernest Muçi’nin attığı golle mücadeleyi 2-1 kazanarak Türkiye Kupası’nda finale çıktı.
Trabzonspor, Türkiye Kupası final karşılaşmasında Konyaspor ile mücadele edecek.