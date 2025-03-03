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 | Murat Makas

Trabzonspor, Konyaspor'a deplasmanda son dakika golüyle kaybetti

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda galibiyet hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Konyaspor son dakika golüyle Trabzonspor'u 1-0 yendi.

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Trabzonspor, Konyaspor'a deplasmanda son dakika golüyle kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 18:34

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu oldu. Karşılaşma saat 16.00'da başladı. Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor 64. kez rakip oldu. Daha önce oynanan maçların 30'unda Karadeniz ekibi kazanırken, 14 mücadeleyi de Konya temsilicisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer
Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Mustafa, Mendy, Lundstram, Cham, Sikan, Vişça, Banza

UMUT NAYİR SON DAKİKA ATTI

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tümosan Konyaspor 1-0 kazandı.

Tümosan Konyaspor'a 3 puanı getiren golü 90+10. dakikada Umut Nayir kaydetti. Tümosan Konyaspor ise puanını 28 yaptı. Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.

Bordo mavililer deplasmandaki galibiyet hasretini sürdürdü. Fırtına bu sezon ligde oynadığı 12. maçta galip gelemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Konyaspor defansının çıkarken kaptırdığı topta Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı yayının üstünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan autta çıktı.
18. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol köşeden ceza alanına gönderdiği topta Kramer'in kafa vuruşu direkten döndü.
28. dakikada orta sahada topun sahibi olan Visca topla birlikte ceza alanına girdi. Visca'nın kale alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz başarılı oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Prip'in ceza alanı dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Uğurcan topu son anda topu kornere çeldi.
54. dakikada Pedrinho'nun sol köşeden ceza alanına gönderdiği ortada kafayı vuran Prip'in topu üstten auta çıktı.
59. dakikada Visca'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa Ozan Tufan kafayı vururken, kaleci Deniz meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
89. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Deniz başarılı oldu.
90+5. dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde top Lundstram'dan sekerken savunma uzaklaştırdı.
90+9. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ozan Ergün, ceza sahası içerisindeki pozisyonu izledi ve elle oynamayı belirleyerek ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi.
90+10. dakikada penaltıda topun başına gelen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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