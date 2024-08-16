Trabzonspor paylaşımları sonrası emniyet harekete geçti
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 05:30 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 05:35
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Rapid Wien'e mağlup düşerek elenen Trabzonspor'un yönetim ve teknik heyetine sosyal medyada yapılan saldırılar sonrası Trabzon emniyeti yasal işlemlerin başladığını duyurdu.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesabı X'den yapılan paylaşımda, "Trabzonspor kulubümüz, başkanı, hocası ve futbolcuları ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlar titizlikle takip edilmekte olup, konusu suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili yasal işlemler yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com