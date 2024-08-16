Trabzonspor paylaşımları sonrası emniyet harekete geçti

16 Ağustos 2024 05:30 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 05:35

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesabı X'den yapılan paylaşımda, "Trabzonspor kulubümüz, başkanı, hocası ve futbolcuları ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlar titizlikle takip edilmekte olup, konusu suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili yasal işlemler yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.