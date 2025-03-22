Trabzonspor sakatlık raporunu resmen açıkladı!

İstanbul
Trabzonspor oyuncusu Arseniy Batagov Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Batagov'un sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi sağlık ekibi tarafından başlatıldı.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Başkan Beşir, “Ukranya U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.
Zorya'dan transfer olan Batagov, Trabzonspor forması altında çıktığı 16 maçta 2 gol attı ve 1 asist üretti.