Trabzonspor-Samsunspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da Trabzon'da başlayan Karadeniz derbisinde Ozan Ergün düdük çalıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım...

Trabzonspor ile Samsunspor Süper Lig'in 37. haftasında Papara Park'ta Karadeniz derbisi için karşılaşıyor. Ozan Ergün'ün hakemliği üstlendiği maçta Samsunspor 3.'lüğünü korumak isterken 7. sırada bulunan Trabzonspor ise taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennasser, Schindler, Holse, Emre, Dimata.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

EN ÇOK KAZANAN TRABZONSPOR

Trabzonspor ile Reeder Samsunspor, 54. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" en çok kazanan bordo-mavililer oldu.

Bordo-mavililer, geride kalan 53 lig maçında galibiyetlerde Reeder Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.