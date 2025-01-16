Trabzonspor Sivasspor maçının bilet fiyatlarını 20 lira yaptı!

16 Ocak 2025 20:02 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:04

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın biletlerini, kadın taraftarlar için 20 lira olarak belirledi.