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Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 18:27 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:29
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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Kaynak: tgrthaber.com

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