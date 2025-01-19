Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 18:27 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:29
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Kaynak: tgrthaber.com