Trabzonspor-St. Gallen maçında hakem Andris Treimanis görev alacak
Editör: Faruk Arvas / Kaynak: AA
24 Ağustos 2024 15:43 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:46
Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off turunda Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk edeceği rövanş maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis görev yapacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.
Müsabakada Letonya Futbol Federasyonundan Aleksandrs Golubevs dördüncü hakem, Kristaps Ratnieks VAR ve Sergejs Vasjkovs AVAR görevini üstlenecek.
Kaynak: AA