 Selahattin Demirel

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, tesislerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kaynak, hastanede hayatını kaybetti.

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
20:02
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
20:56

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlandı.

TESİSTEKİ SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden kulüp personelinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a, tesislerdeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tesislerdeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KULÜPTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bordo-mavili kulüp, acı olay sonrası yapılan açıklamada, kulübe hem futbolcu hem de antrenör olarak hizmet eden Orhan Kaynak’ın vefatının büyük üzüntü oluşturduğu belirtilerek, "Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Açıklamada ayrıca, Trabzonspor’un hafızasında saygıyla anılacağı vurgulanan Kaynak’ın kulübe verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacağı kaydedildi.

Bordo-mavili kulüp mesajın sonunda, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı dileğinde bulundu.

