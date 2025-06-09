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 | Murat Makas

Trabzonspor'a bedava gelecek! Ondrej Duda için temaslar başladı

Gelecek sezon iddialı kadro için çalışmalarını yürüten Trabzonspor merkez orta sahaya liderlik yapabilecek bir oyuncu arıyor. Transfer çalışmaları kapsamında Serie A ekibi Hellas Verona ile sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek 30 yaşındaki oyuncu Ondrej Duda için harekete geçildi.

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Trabzonspor'a bedava gelecek! Ondrej Duda için temaslar başladı
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 15:38

Trabzonspor, Serie A ekibi Hellas Verona ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Ondrej Duda için yeniden harekete geçti. Fırtına, geçtiğimiz kış transfer döneminde de talip olduğu Slovak futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı. Ancak İtalyan kulübü yüksek fiyat isteyince transfer gerçekleşmemişti. Verona tecrübeli futbolcu ile yola devam etmek için daha yüksek maaşlı yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Slovak haber sitelerinde bordo mavililerin Duda ile temas kurduğu ve ilk görüşmenin yapıldığı öne sürülüyor.

Trabzonspor'a bedava gelecek! Ondrej Duda için temaslar başladı

TRANSFER OLUMLU SONUÇLANABİLİR

Bonservis bedeli olmayacağı için bu kez bu transferin olumlu sonuçlanma ihtimali son derece yüksek. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 resmi maçta forma giyerken 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Market değeri şu anda 4 milyon euro olarak gözüken 1.80 boyundaki futbolcu, asıl mevkisi orta saha olsa da 10 numarada da forma giyebiliyor.

REFERANSI MAREK HAMSIK

Trabzonspor'da forma giyen en kariyerli futbolculardan olan Marek Hamsik, daha önce vatandaşı için Trabzonspor yönetimine olumlu referans vermişti. Bu transfer için Hamsik'in görüş yardımcı olabileceği de öğ renildi. 2014'ten bu yana Slovakya Milli Takımı'nda görev yapan ve 54 maçta 15 gol atan Duda, vazgeçilmez bir isim.

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