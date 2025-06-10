Trabzonspor'a dünyaya damga vurmuş yıldız! Fatih Tekke çok istiyor

Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için bomba bir ismi gündemine aldı. Trabzonspor, bir dönem dünya futbolunda ilgi gören Timo Werner için devreye girdi. Leipzig, Alman yıldız için 4 milyon Euro isterken asıl sorun olarak Werner’in 7 milyon Euro’luk maaşı görülüyor.

Trabzonspor gelecek sezon aynı düşüşü yaşamamak için iddialı kadro kurmayı hedefliyor. Bordo-mavililer dünyaca ünlü bazı yıldız isimleri listeye alıyor. Trabzonspor’da hücumdaki adaylardan birisi Timo Werner.

WERNER, İNGİLİZ DEVİNDE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Leipzig'in geçen sezonun kış döneminde Tottenham'a kiraladığı fakat İngiliz devinde beklentilerin çok altında kalan 29 yaşındaki hücumcu, toplamda 27 maçta sadece 946 dakika süre alabilmişti. 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Werner, Leipzig'e geri döndü. Ancak Werner, bir yıllık daha sözleşmesinin olduğu takımda düşünülmüyor. Bonservis bedeli olarak da 4 milyon euro'luk bir ücret isteniyor.

FATİH TEKKE İSTİYOR

İleri üçlünün her bölgesinde görev yapan fakat esas yeri sol kanat olan Timo Werner'i teknik direktör Fatih Tekke istiyor. 2016-2020 arası Leipzig'de zirve dönemini yaşayan Alman futbolcu, sonrasında 53 milyon euro bonservisle Chelsea'ye transfer olmuştu. 2 sezonluk İngiltere macerasının ardından 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e geri dönen Werner, son 2 yılda ise performans olarak ciddi düşüş yaşamaya başladı. Bordo mavililer, futbolcunun Trabzonspor'da yeniden yükselişe geçeceğine inanıyor. Yıllık 7 milyon euro alan Werner ile maaş pazarlığı yapılıyor. Maaşında indirim yaparsa bu transferin olma ihtimali yüksek.

Werner, 2024-2025 sezonunda Tottenham Hotspur'da kiralık forma giydi.