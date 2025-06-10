Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Trabzonspor'a dünyaya damga vurmuş yıldız! Fatih Tekke çok istiyor

Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için bomba bir ismi gündemine aldı. Trabzonspor, bir dönem dünya futbolunda ilgi gören Timo Werner için devreye girdi. Leipzig, Alman yıldız için 4 milyon Euro isterken asıl sorun olarak Werner’in 7 milyon Euro’luk maaşı görülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'a dünyaya damga vurmuş yıldız! Fatih Tekke çok istiyor
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 14:03

Trabzonspor gelecek sezon aynı düşüşü yaşamamak için iddialı kadro kurmayı hedefliyor. Bordo-mavililer dünyaca ünlü bazı yıldız isimleri listeye alıyor. Trabzonspor’da hücumdaki adaylardan birisi Timo Werner.

Trabzonspor'a dünyaya damga vurmuş yıldız! Fatih Tekke çok istiyor

WERNER, İNGİLİZ DEVİNDE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Leipzig'in geçen sezonun kış döneminde Tottenham'a kiraladığı fakat İngiliz devinde beklentilerin çok altında kalan 29 yaşındaki hücumcu, toplamda 27 maçta sadece 946 dakika süre alabilmişti. 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Werner, Leipzig'e geri döndü. Ancak Werner, bir yıllık daha sözleşmesinin olduğu takımda düşünülmüyor. Bonservis bedeli olarak da 4 milyon euro'luk bir ücret isteniyor.

Trabzonspor'a dünyaya damga vurmuş yıldız! Fatih Tekke çok istiyor

FATİH TEKKE İSTİYOR

İleri üçlünün her bölgesinde görev yapan fakat esas yeri sol kanat olan Timo Werner'i teknik direktör Fatih Tekke istiyor. 2016-2020 arası Leipzig'de zirve dönemini yaşayan Alman futbolcu, sonrasında 53 milyon euro bonservisle Chelsea'ye transfer olmuştu. 2 sezonluk İngiltere macerasının ardından 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e geri dönen Werner, son 2 yılda ise performans olarak ciddi düşüş yaşamaya başladı. Bordo mavililer, futbolcunun Trabzonspor'da yeniden yükselişe geçeceğine inanıyor. Yıllık 7 milyon euro alan Werner ile maaş pazarlığı yapılıyor. Maaşında indirim yaparsa bu transferin olma ihtimali yüksek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Simon Banza transferi resmen duyuruldu: Trabzonspor'a ters köşe!

Werner, 2024-2025 sezonunda Tottenham Hotspur'da kiralık forma giydi.

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.