Trabzonspor'da dev veda: Fatih Tekke'den kritik karar!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Muhammed Cham için transfer kararı çıktı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Muhammed Cham'ın doğru teklifle birlikte takımdan ayrılabileceği raporunu verdi.
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer raporu geldi. Trabzonspor için gelecek sezon planlamalarını yapan Fatih Tekke, Muhammed Cham'ın inişli çıkışlı performanslarından sonra yıldız 10 numaradan umudunu kesti ve ayrılığın önünü açtı.
Trabzonspor'da Şenol Güneş döneminden bu yana tartışma konusu olan Muhammed Cham, Fatih Tekke'den de geçer not alamadı. Muhammed Cham konusunu özel bir görüşmeyle netleştiren Fatih Tekke, 24 yaşındaki Avusturyalı 10 numara için transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi. Halihazırda talipleri de olan Muhammed Cham, geçen yaz Clermont'tan 4 milyon Euro bonservisle transfer edilmiş ve 2028 yazına kadar sözleşme imzalanmıştı.
Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği ve Süper Lig'e damga vurmasını beklediği Muhammed Cham, an itibarıyla Fatih Tekke tarafından 'gönderilecekler' listesinin ilk sırasına yazıldı. Muhammed Cham'ın çok yetenekli olduğunu gözeten Fatih Tekke, istikrar sorununun aşılamaması sebebiyle ayrılık kararı aldı. Esasen ise Trabzonspor'da, yeni 10 numara konusunda da transfer çalışmaları başladı.
İstediği zaman oyunu yönlendiren ve tempoyu artıran Muhammed Cham'a, Suudi Arabistan ekiplerinden yakın markaj söz konusu. Ayrıca yıldız oyuncunun Trabzonspor'da bekleneni veremediğini de gözeten Suudi kulüpleri, Muhammed Cham için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor ile bu sezon 37 maça çıkan Muhammed Cham, 6 gol ve 12 asistlik kritik bir katkı sağlamıştı.