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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da dev veda: Fatih Tekke'den kritik karar!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Muhammed Cham için transfer kararı çıktı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Muhammed Cham'ın doğru teklifle birlikte takımdan ayrılabileceği raporunu verdi.

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Trabzonspor'da dev veda: Fatih Tekke'den kritik karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 19:13

'da 'den raporu geldi. Trabzonspor için gelecek sezon planlamalarını yapan Fatih Tekke, Muhammed Cham'ın inişli çıkışlı performanslarından sonra yıldız 10 numaradan umudunu kesti ve ayrılığın önünü açtı.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN AYRILIK KARARI

Trabzonspor'da Şenol Güneş döneminden bu yana tartışma konusu olan Muhammed Cham, Fatih Tekke'den de geçer not alamadı. Muhammed Cham konusunu özel bir görüşmeyle netleştiren Fatih Tekke, 24 yaşındaki Avusturyalı 10 numara için transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi. Halihazırda talipleri de olan Muhammed Cham, geçen yaz Clermont'tan 4 milyon Euro bonservisle transfer edilmiş ve 2028 yazına kadar sözleşme imzalanmıştı.

Trabzonspor'da dev veda: Fatih Tekke'den kritik karar!

FATİH TEKKE'DEN TRABZONSPOR İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ

Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği ve 'e damga vurmasını beklediği Muhammed Cham, an itibarıyla Fatih Tekke tarafından 'gönderilecekler' listesinin ilk sırasına yazıldı. Muhammed Cham'ın çok yetenekli olduğunu gözeten Fatih Tekke, istikrar sorununun aşılamaması sebebiyle ayrılık kararı aldı. Esasen ise Trabzonspor'da, yeni 10 numara konusunda da transfer çalışmaları başladı.

Trabzonspor'da dev veda: Fatih Tekke'den kritik karar!

FATİH TEKKE'NİN GÖNDERMEK İSTEDİĞİ MUHAMMED CHAM İÇİN SUUDİ ARABİSTAN SÜRECİ

İstediği zaman oyunu yönlendiren ve tempoyu artıran Muhammed Cham'a, ekiplerinden yakın markaj söz konusu. Ayrıca yıldız oyuncunun Trabzonspor'da bekleneni veremediğini de gözeten Suudi kulüpleri, Muhammed Cham için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'da dev veda: Fatih Tekke'den kritik karar!

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'NİN GÖZDEN ÇIKARDIĞI MUHAMMED CHAM'IN PERFORMANSI

Trabzonspor ile bu sezon 37 maça çıkan Muhammed Cham, 6 gol ve 12 asistlik kritik bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR TRANSFER İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTİYOR?
Bordo mavililer, Muhammed Cham için 7 milyon Euro civarlarında bir ayrılık tasarlıyor.
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#Muhammed Cham
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