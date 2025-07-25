Trabzonspor'da Enis Destan ayrılığı: İngiltere yolcusu!

İstanbul
Trabzonspor ve Hull City arasında transfer görüşmeleri başladı. Acun Ilıcalı'nın ekibi, Trabzonsporlu Enis Destan'ı kiralamak istiyor.
Trabzonspor rotasyonunda forma şansı bulması zor görülen Enis Destan, an itibarıyla Hull City yolcusu! Halihazırda Trabzonspor'dan kiralık olarak ayrılmaya ve düzenli forma giyebileceği bir takıma şans vermeye olumlu yaklaşan genç golcü, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte kariyerine İngiltere'de devam etmeye hazırlanıyor.
Trabzonspor ile geçen sezon 26 maça çıkan Enis Destan, 826 dakika süre almış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.