Trabzonspor'da Enis Destan ayrılığı: İngiltere yolcusu!

Trabzonspor ve Hull City arasında transfer görüşmeleri başladı. Acun Ilıcalı'nın ekibi, Trabzonsporlu Enis Destan'ı kiralamak istiyor.

TRABZONSPOR'DA ENİS DESTAN İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ

Trabzonspor rotasyonunda forma şansı bulması zor görülen Enis Destan, an itibarıyla Hull City yolcusu! Halihazırda Trabzonspor'dan kiralık olarak ayrılmaya ve düzenli forma giyebileceği bir takıma şans vermeye olumlu yaklaşan genç golcü, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte kariyerine İngiltere'de devam etmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR'DA ENİS DESTAN'IN PERFORMANSI

Trabzonspor ile geçen sezon 26 maça çıkan Enis Destan, 826 dakika süre almış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.