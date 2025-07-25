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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Enis Destan ayrılığı: İngiltere yolcusu!

Trabzonsporlu Enis Destan'a sürpriz bir talip çıktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'da ikinci planda olan Enis Destan için devreye girdi.

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Trabzonspor'da Enis Destan ayrılığı: İngiltere yolcusu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 22:25

ve arasında görüşmeleri başladı. 'nın ekibi, Trabzonsporlu 'ı kiralamak istiyor.

TRABZONSPOR'DA ENİS DESTAN İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ

Trabzonspor rotasyonunda forma şansı bulması zor görülen Enis Destan, an itibarıyla Hull City yolcusu! Halihazırda Trabzonspor'dan kiralık olarak ayrılmaya ve düzenli forma giyebileceği bir takıma şans vermeye olumlu yaklaşan genç golcü, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte kariyerine 'de devam etmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor'da Enis Destan ayrılığı: İngiltere yolcusu!

TRABZONSPOR'DA ENİS DESTAN'IN PERFORMANSI

Trabzonspor ile geçen sezon 26 maça çıkan Enis Destan, 826 dakika süre almış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR ENİS DESTAN'I NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Karadeniz devi, 23 yaşındaki hücumcuyu Altınordu'dan kadrosuna katmıştı.
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#Spor
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