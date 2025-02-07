Trabzonspor'da sol bek kritiği!

Uzun süredir bek takviyesi için planlamalar yapan Galatasaray, gündemine aldığı Eren Elmalı için Trabzonspor ile görüşmelerde bulunuyor.

Transfer döneminin son zamanlarında bu önemli hamleyi yapmak isteyen Galatasaray, Karadeniz ekibiyle mali şartlarda anlaşmaya çalışıyor.

EREN ELMALI DA OLUMLU DÜŞÜNÜYOR

2022 yazında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a gelen 24 yaşındaki sol bek, tekrar İstanbul'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

23 MAÇ

Bu sezon Trabzonspor ile 23 maça çıkan Elmalı, 1937 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Yetenekli sol bek için Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu söylenmiş ama görüşmeler ilerlememişti.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ GELDİ

Karadeniz ekibinin geçtiğimiz günlerde açıkladığı sol bek Mustafa Eskihellaç transferi, aynı mevkide oynayan Eren Elmalı'nın büyük ihtimalle ayrılacağı yönünde yorumlandı.