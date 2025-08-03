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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan zirvesi: Fatih Tekke için devreye girdi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke için devreye girdi. Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor'da transfer süreçleri ağır ilerlerken, Ertuğrul Doğan'dan gidişata müdahale geldi.

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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan zirvesi: Fatih Tekke için devreye girdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 17:40

'da 'dan 'ye takviyeleri geliyor. Trabzonspor'un yeni sezon öncesi planlamaları son aşamaya taşınmakta geç kalınca, başkan Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'nin transfer listesi için özel müdahale geldi.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan zirvesi: Fatih Tekke için devreye girdi!

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN'DAN FATİH TEKKE'YE KRİTİK TRANSFERLER

Trabzonspor'un yetenek potansiyelini daha da yukarı çekmek isteyen yönetim, yaz döneminde birkaç takviye yapmış ama asıl taraftarı heyecanlandıran isimlerde imza evresine geçilememişti! An itibarıyla ise Fatih Tekke'nin elinin daha rahat olması gerektiğini düşünen başkan Ertuğrul Doğan, önemli takviyeler için bizzat devreye girdi ve 'in ikinci maçları öncesinde bu dönemi sonuçlandırmaya karar verdi.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan zirvesi: Fatih Tekke için devreye girdi!

TRABZONSPOR'DA TRANSFER LİSTESİNE ERTUĞRUL DOĞAN DOKUNUŞU

Trabzonspor'da Cameron Puertas, Benjamin Bouchouari ve Arthur Melo gündemi yaşanıyor. Uzun zamandır yıldız isimler için temaslarda bulunan Trabzonspor, başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte sürpriz isimleri birkaç gün içinde sonuçlandırmak istiyor.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan zirvesi: Fatih Tekke için devreye girdi!

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN AYRICA LİSTE ALINDI

Halihazırda Trabzonspor'un görüştüğü isimler için müdahalede bulunan ve görüşmeleri hızlandıran başkan, Fatih Tekke'den de ayrıca liste aldı ve alternatifler konusunda da planlarını tamamladı.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan zirvesi: Fatih Tekke için devreye girdi!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA HANGİ TRANSFER İPTAL OLMUŞTU?
Bordo mavililerde, Saul Niguez ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ama yıldız futbolcu son anda fikir değiştirmişti.
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