Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan zirvesi: Fatih Tekke için devreye girdi!

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye transfer takviyeleri geliyor. Trabzonspor'un yeni sezon öncesi planlamaları son aşamaya taşınmakta geç kalınca, başkan Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'nin transfer listesi için özel müdahale geldi.

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN'DAN FATİH TEKKE'YE KRİTİK TRANSFERLER

Trabzonspor'un yetenek potansiyelini daha da yukarı çekmek isteyen yönetim, yaz döneminde birkaç takviye yapmış ama asıl taraftarı heyecanlandıran isimlerde imza evresine geçilememişti! An itibarıyla ise Fatih Tekke'nin elinin daha rahat olması gerektiğini düşünen başkan Ertuğrul Doğan, önemli takviyeler için bizzat devreye girdi ve Süper Lig'in ikinci maçları öncesinde bu dönemi sonuçlandırmaya karar verdi.

TRABZONSPOR'DA TRANSFER LİSTESİNE ERTUĞRUL DOĞAN DOKUNUŞU

Trabzonspor'da Cameron Puertas, Benjamin Bouchouari ve Arthur Melo gündemi yaşanıyor. Uzun zamandır yıldız isimler için temaslarda bulunan Trabzonspor, başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte sürpriz isimleri birkaç gün içinde sonuçlandırmak istiyor.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN AYRICA LİSTE ALINDI

Halihazırda Trabzonspor'un görüştüğü isimler için müdahalede bulunan ve görüşmeleri hızlandıran başkan, Fatih Tekke'den de ayrıca liste aldı ve alternatifler konusunda da planlarını tamamladı.