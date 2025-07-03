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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan 'Bankalar Birliği' sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde gündeme dair bir yazı yazdı. Ayrıca Trabzonspor'un gidişatını da değerlendiren başkan, sürece dair önemli analizlerde bulundu.

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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan 'Bankalar Birliği' sözleri!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 20:45

'da 'dan kritiği geldi. Halihazırda camia olarak hedeflerine de değinen Ertuğrul Doğan, 'Taraftarımız varsa umudumuz hep dinç kalır' mesajını verdi.

BAŞKANDAN TRABZONSPOR'UN İLERLEME KRİTİĞİ

"'nda finale kadar yürümemiz bir umut ışığıydı fakat son adımı atamadık. Bu tabloda siz değerli taraftarlarımızın eleştirilerini büyük bir dikkatle, samimiyetle takip ettim. Çünkü Trabzonspor'u büyüten, her zaman yolda tutan şey, camianın sesi olan sizlerin yüksek hassasiyetidir. Bu sezon bize bir şampiyonluk ya da bir kupa kazandırmadı. Ancak içinden geçtiğimiz süreç bize neyin eksik kaldığını, neyin değişmesi gerektiğini açık biçimde gösterdi. Tecrübe bazen en kıymetli kazanımdır ve biz bu tecrübeyle yeni sezonun inşasını çok daha sağlam temeller üzerine kurmak için kolları sıvadık. Bu karakter, bu ruh, bu forma, sıradan hedeflerle yetinemez. Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasında bu gerçekliğe uygun, dinamik ve karakterli bir takım ortaya koymak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sahada sözü olan, oyunu olan, tutkusu olan bir Trabzonspor için titiz bir hazırlık süreci yürütüyoruz."

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan 'Bankalar Birliği' sözleri!

TARAFTARA MESAJ

"Her forma, bu kulübe olan inancın, aidiyetin ve mücadelenin bir nişanesi olacak. Taraftarlarımızdan ricam, formaları gururla taşımaları, kulübümüze desteklerini göstermeleridir. Aynı şekilde kombine satışlarımız da yakında başlayacak. Biliyoruz ki Avni Aker'den Akyazı'ya uzanan bu yolun en güçlü taşıyıcısı sizlersiniz. Tribünleriyle yaşayan bir kulüp, sahada da hayat bulur. Taraftarımız varsa umudumuz hep dinç kalır."

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan 'Bankalar Birliği' sözleri!

MALİ TABLOYA DAİR

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak bu alanda öncü bir model haline geldik. Ardından gerçekleştirilen sermaye artırımıyla, yılların getirdiği zarar kalemlerini bilançomuzdan sildik, geleceğe temiz bir sayfa açtık. Bugün itibarıyla vergi borcu olmayan bir kulüp haline gelme yolunda hızla ilerliyoruz. Amacımız yalnızca günü kurtarmak değildir. Kalıcı, sürdürülebilir bir ekonomik yapı kurarak Trabzonspor'un geleceğini borçla değil, öz güvenle inşa etmektir. Transferden altyapıya, stat çevresindeki projelerden lisanslı ürün satışına kadar attığımız her adım bu vizyonun parçasıdır. Kulübümüzü ayakta tutacak en büyük güç hem ekonomik disiplini elden bırakmamak hem de sportif rekabetin içinde kalabilmektir. Bu dengeyi sağlamak için dün olduğu gibi bugün de tüm enerjileriyle çalıştıklarını belirten Doğan, "Gelin, yeni bir sayfa açalım. Geçmişin muhasebesini yaparak ama geleceğin coşkusunu da yüreğimizde taşıyarak. Umutsuzluk bu kulübe hiç uğramadı, şimdi de uğrayamayacak. İnancımız tam, kararlılığımız yüksektir. Hep birlikte, yine omuz omuza."

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan 'Bankalar Birliği' sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
Karadeniz devi, birkaç futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
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#türkiye kupası
#Spor
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