Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi kötü haber!

14 Aralık 2024 20:36 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 21:16

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a misafir olacak Trabzonspor'a 2 kötü haber geldi. Bordo mavililerde Serdar Saatçı ve Batagov sakatlandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor​, 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray​ ile karşılaşacak.

Bordo mavililere maç öncesi 2 kötü haber birden geldi.

A Spor'un yaptığı habere göre Trabzonspor'da defans oyuncuları Serdar Saatçı​ ve Arseniy Batagov sakatlandı. Serdar ve Batagov'un son durumu hakkında yarın bordo mavili takımın doktorları karar verecek.