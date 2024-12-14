Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi kötü haber!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Aralık 2024 20:36 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 21:16
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a misafir olacak Trabzonspor'a 2 kötü haber geldi. Bordo mavililerde Serdar Saatçı ve Batagov sakatlandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor, 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Bordo mavililere maç öncesi 2 kötü haber birden geldi.
A Spor'un yaptığı habere göre Trabzonspor'da defans oyuncuları Serdar Saatçı ve Arseniy Batagov sakatlandı. Serdar ve Batagov'un son durumu hakkında yarın bordo mavili takımın doktorları karar verecek.
Kaynak: tgrthaber.com