Trabzonspor'da Jacob Bruun Larsen hamlesi!

29 Aralık 2024 19:02 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:07

Bordo mavili takım Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Hoffenheim forması giyen Danimarkalı futbolcu Jacob Bruun Larsen için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde Trabzonspor'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına hız katarak başladı. Bordo-mavili takımın bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldığı belirtildi.

Sports Digitale'in yaptığı habere göre; Trabzonspor'un Jacob Bruun Larsen ile ilgilendiği kaydedildi.

SEZON KARNESİ

Larsen bu sezon Hoffenheim forması altında 19 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 2 asist üretti.

Jacob Bruun Larsen'in Alman kulübü Hoffenheim ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Danimarkalı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Lyngby altyapısında yetişen Jacob Bruun Larsen daha sonra Borussia Dortmund, Stuttgart, Hoffenheim, Anderlecht ve Burnley'de oynadı.