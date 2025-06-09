Trabzonspor'da Paul Onuachu heyecanı

Trabzonspor gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi Paul Onuachu için geri sayıma geçti.

TRABZON'A GELMEYİ İSTİYORLAR

Bordo-mavililer, 2023/24 sezonunda da Trabzonspor formasını terleten Nijeryalı golcüyle her konuda anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre yönetim, İngiliz ekibiyle bonservis konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Henüz resmi imzalar atılmasa da transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Oyuncunun kendisinin ve ailesinin de Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği öğrenildi.

Paul Onuachu geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla çıktığı 28 maçta 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

