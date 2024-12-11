Trabzonspor'da Paul Onuachu ısrarı! Beşiktaş da devreye girdi

11 Aralık 2024 14:38 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:38

Geçen sene Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun İngiltere'den ayrılmak istediği iddia edildi. Trabzonspor tekrar yıldız oyuncu için nabız yoklarken Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor​ forması giyen Paul Onuachu’nun, bu sezon Southampton’dan ayrılmak istediği öne sürüldü. Takımın teknik direktörü Russell Martin ile yıldızı barışmayan Nijeryalı golcü, kararını resmen verdi.

TRABZONSPOR'DA ONUACHU​ ISRARI

Trabzonspor yıldız oyuncu için tekrar devreye girdi ancak nihai bir sonuca ulaşamadı. Bordo mavili ekip Paul Onuachu​ için ısrarını sürdürürken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Star'ın haberine göre; Paul Onuachu'nun talipleri giderek artarken Beşiktaş'tan beklenmedik bir hamle geldi. İstanbul ekibi, oyuncuya ocak ayında imza attırmak için harekete geçti.

Paul Onuachu'nun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edilirken siyah beyazlı kulübün Nijeryalıya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Tarafların anlaşması halinde Paul Onuachu, ara transfer döneminde Beşiktaş'a imzayı atabilir.