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 | Murat Makas

Trabzonspor'da yeniden yapılanma süreci: Hedef etkili transfer

Trendyol Süper Lig’de beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Bordo-mavili ekipte, Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Fatih Tekke öncülüğünde geçen sezonun detaylı bir analizi yapılarak hatalardan ders çıkarılıyor.

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Trabzonspor'da yeniden yapılanma süreci: Hedef etkili transfer
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 10:47

Geride kalan sezonda yaşanan başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri olarak kadro mühendisliğindeki dengesizlikler öne çıkıyor. Orta sahada yeterli organizasyonun kurulamaması, kanatlarda düşen tempo ve savunma hattındaki dar rotasyon, teknik heyetin çözüm aradığı başlıca sorunlar arasında. Yeni sezonda yönetim, “çok sayıda değil, nokta atışı” transfer hedefiyle hareket edecek. Özellikle orta sahaya çift yönlü ve liderlik vasfı taşıyan bir oyuncu, kanatlara ise enerjik ve hızlı isimler kazandırılması planlanıyor. Savunma hattında yaşanan sakatlık ve form düşüşleri nedeniyle rotasyonun güçlendirilmesi öncelikli hedeflerden biri.

Transferde Zamanlama Bu Kez Kritik

Geçen sezon kamp dönemine geç katılan oyuncular nedeniyle yaşanan uyumsuzluk, yeni sezon planlamasında önemli bir referans oldu. Bu yıl transferlerin kampın ilk gününe yetiştirilmesi ana hedef olarak belirlendi. Bu sayede teknik direktör Tekke’nin, takımı hazırlık sürecinde tam kadro ile çalıştırması amaçlanıyor.

Yabancı Kontenjanı Sıkıntısı ve Ayrılıklar

Trabzonspor’un transfer önündeki en büyük engellerden biri ise yabancı kontenjanındaki doluluk. Kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte yabancı sayısı 15’e yükselmiş durumda. Bu nedenle yeni transferlere yer açılabilmesi için bazı oyuncularla yolların ayrılması gündemde. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Banza, Barisic ve Teklic’in yanı sıra Savic, Lundstram, Visca ve Nwakaeme gibi tecrübeli isimlerle de şartlar oluşması halinde vedalaşılabileceği ifade ediliyor. Mendy ve Draguş için ise gelecek tekliflerin değerlendirilmesi planlanıyor. Yönetim, sözleşmesi devam eden oyuncularla yapılacak olası ayrılıklarda ekonomik kayba uğramamak için dikkatli bir politika izliyor. Amaç, kadroda yer açarken bütçeyi de dengede tutmak.

Yeni Sezonun Yol Haritası Belirlenecek

Tüm bu çalışmaların sonunda Trabzonspor, yeni sezon için hem sportif hem de mali açıdan daha sağlam temellere oturmuş bir kadro ile yola çıkmayı hedefliyor. Transfer sürecinin kısa sürede netleşmesi ve belirlenen oyuncularla kampın ilk gününde sahada olunması, bordo-mavili ekip için bu sezonun en önemli kırılma noktası olabilir.

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#Spor
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