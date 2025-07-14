Trabzonspor'da yıldız isme veda: Fransa'ya transfer oluyor!

Trabzonspor'da transfer dönemi hızlı başladı. Birkaç futbolcusuna veda eden ve yeni transferler için çalışmalara başlayan Trabzonspor, şimdi de Batista Mendy ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'da Batista Mendy sürprizi yaşanıyor. Trabzonspor yönetimine ayrılmak istediğini bildiren Batista Mendy, an itibarıyla Fransa yolunda.

TRABZONSPOR'DA BATISTA MENDY AYRILIĞI

Trabzonspor'da Batista Mendy ile yollar ayrılıyor. Trabzonspor yönetiminin transfer görüşmeleri yapmasına izin verdiği Batista Mendy, menajeri aracılığıyla Fransa ekiplerine önerilmişti! Akabindeki süreçte ise Ligue 1 ekiplerinden hızlıca transfer teklifi alan Batista Mendy, yine menajeri aracılığıyla tüm opsiyonlarını değerlendirmeye başladı. Esasen ise Fransız yıldız, herhangi bir kulübe evet demesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılacak.

TRABZONSPOR'DA BATISTA MENDY TRANSFERİ

2023 yazında Trabzonspor'a önemli bir yatırım olarak katılan Batista Mendy, bordo mavililer ile 2027 yılına kadar kontrat imzalamıştı. Şu anda ise sözleşmesi devam eden Batista Mendy, yönetim tarafından transfer listesine yazıldı ve gitmek istemesiyle birlikte 'yüksek bir bonservis miktarı' şartı koşuldu.

TRABZONSPOR'DA VEDA İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLEN BATISTA MENDY'NİN PERFORMANSI

Trabzonspor ile bu sezon 43 mücadelede yer alan ve 3624 dakika süre bulan Batista Mendy, 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.