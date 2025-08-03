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 | Baran Aksoy

Trabzonspor'dan 10 numara hamle! Pazarlık kıran kırana geçiyor

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 10 numara için yeni bir ismi listesine aldı. Valencia forması giyen Andre Almeida'yı gözüne kestiren Trabzonspor, pazarlığa başladı.

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Trabzonspor'dan 10 numara hamle! Pazarlık kıran kırana geçiyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 11:55

Yeni sezon için çalışmalarına hız kesmeden devam eden 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, yaz transfer döneminde şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Trabzonspor'dan 10 numara hamle! Pazarlık kıran kırana geçiyor

SIRADAKİ HEDEF 10 NUMARA...

Trabzonspor, Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Wagner Pina'yı transfer ederek eksik bölgelerini büyük ölçüde tamamladı. Fırtına'nın sıradaki hedefi ise 10 numara transferi...

Trabzonspor'dan 10 numara hamle! Pazarlık kıran kırana geçiyor

TRABZONSPOR ANDRE ALMEİDA'YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Kadrosuna mutlaka bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, Puertas transferinde istediği sonucu alamamıştı. Puertas'tan beklenen sonucu elde edemeyen Trabzonspor, bu kez forması giyen Andre Almeida'yı gündemine aldı.

Trabzonspor'dan 10 numara hamle! Pazarlık kıran kırana geçiyor

TAKIMINDAN AYRILMAK İSTİYOR

Bordo-mavili ekip, bu transfer için girişimlere başlarken, oyuncunun takımdan ayrılmak istemesini bir koz olarak kullanmayı planlıyor. Çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor ile Valencia arasında pazarlıkların kıran kırana sürdüğü ifade ediliyor. Valencia cephesinin zam talebine olumsuz yaklaştığı, oyuncuyu henüz satış listesine koymasa da gelen tekliflere açık olduğu belirtildi.

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#transfer
#trabzonspor
#Valencia
#Andre Almeida
#Puertas
#Spor
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