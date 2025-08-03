Trabzonspor'dan 10 numara hamle! Pazarlık kıran kırana geçiyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, yaz transfer döneminde şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

SIRADAKİ HEDEF 10 NUMARA...

Trabzonspor, Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Wagner Pina'yı transfer ederek eksik bölgelerini büyük ölçüde tamamladı. Fırtına'nın sıradaki hedefi ise 10 numara transferi...

TRABZONSPOR ANDRE ALMEİDA'YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Kadrosuna mutlaka bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, Puertas transferinde istediği sonucu alamamıştı. Puertas'tan beklenen sonucu elde edemeyen Trabzonspor, bu kez Valencia forması giyen Andre Almeida'yı gündemine aldı.

TAKIMINDAN AYRILMAK İSTİYOR

Bordo-mavili ekip, bu transfer için girişimlere başlarken, oyuncunun takımdan ayrılmak istemesini bir koz olarak kullanmayı planlıyor. Çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor ile Valencia arasında pazarlıkların kıran kırana sürdüğü ifade ediliyor. Valencia cephesinin zam talebine olumsuz yaklaştığı, oyuncuyu henüz satış listesine koymasa da gelen tekliflere açık olduğu belirtildi.