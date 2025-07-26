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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'dan 3 gollü galibiyet!

Trabzonspor hazırlık maçında galip geldi. Çalışmalarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, Ümraniyespor'u rahat geçti.

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Trabzonspor'dan 3 gollü galibiyet!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 20:16

ile Ümraniyespor hazırlık maçında karşılaştı. Karadeniz devi, İstanbul temsilcisini 3-1 mağlup etti.

https://x.com/Trabzonspor/status/1949135947196744024

TRABZONSPOR'DA GALİBİYET HAVASI

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada bordo mavili ekip 12. dakikada Salih Malkoçoğlu'nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla sona eren maçın ikinci devresine hızlı başlayan Ümraniyespor, 55. dakikada Emre Kaplan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Ardından ise müsabakanın 76. dakikasında Nwakaeme'nin golüyle öne geçen Trabzonspor, 77. dakikada da Ozan Tufan ile maça noktayı koydu ve 3-1'lik galibiyete uzandı.

Trabzonspor'dan 3 gollü galibiyet!

BORDO MAVİLİLERDEN ZAFERLER

Hazırlık maçlarında art arda galibiyetler alan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor.

Trabzonspor'dan 3 gollü galibiyet!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TRANSFER SÜRECİ NASIL GİDİYOR?
Karadeniz temsilcisi, kadronun yetenek potansiyelini yukarı çekmek için çalışmalara devam ediyor.
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#Spor
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