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 | Bengül Arıca

Trabzonspor'dan hisse senetleriyle ilgili suç duyurusu

Trabzonspor, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleriyle ilgili manipülatif hareketlere karşı suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "Bazı aracı kurumlar vasıtası ile art niyetli kişi ya da gruplar tarafından organize şekilde gerçekleştirilen piyasa bozucu işlemlerin, TSPOR ana hisse fiyatını aşağı yönde baskılayarak yatırımcılarımızın mağduriyetine yol açtıkları kanaatimiz oluşmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonspor'dan hisse senetleriyle ilgili suç duyurusu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 10:50

Trabzonspor hisse fiyatlarında manipülatif hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği kişi, kurum ve gruplar hakkında SPK'ya suç duyurusunda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada "Sermaye azaltım/artırım süreçleriyle ilgili olarak, 19 Haziran 2025’te başlayan hak kullanımları ile birlikte 3.45 TL olarak oluşan TSPOR rüçhan kuponu fiyatı, yaşanan olağandışı fiyat hareketleri sonucu irrasyonel bir şekilde düşmüştür. Yapmış olduğumuz araştırmalarda, bazı aracı kurumlar vasıtası ile art niyetli kişi ya da gruplar tarafından organize şekilde gerçekleştirilen piyasa bozucu işlemlerin, TSPOR rüçhan kuponu fiyatını anormal bir şekilde düşürdüğü ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan yüksek karlı arbitraj nedeniyle aynı art niyetli grup ya da kişilerin yaptıkları işlemlerle TSPOR ana hisse fiyatını aşağı yönde baskılayarak yatırımcılarımızın mağduriyetine yol açtıkları kanaatimiz oluşmuştur.

Trabzonspor'dan hisse senetleriyle ilgili suç duyurusu

Kulübümüz; yaşanan söz konusu manipülatif hareketlerde bulunan kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bugün itibari ile suç duyurusunda bulunmuştur. Süreç tarafımızca titizlikle takip edilecek olup, yatırımcılarımızın haklarının korunması adına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#trabzonspor
#manipülasyon
#sermaye piyasası kanunu
#Rüçhan Kuponu
#Spk
#Spor
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