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 | Murat Makas

Trabzonspor'dan hücuma güçlü takviye! 3 isim transfer radarında

Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için hem kanat hem de forvet takviyesi yapmak istiyor. Bordo-Mavili ekip 3 sürpriz ismi transfer etmek için kolları sıvadı.

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Trabzonspor'dan hücuma güçlü takviye! 3 isim transfer radarında
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 11:44

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , karşılaşması başlamadan önce transfere hız verdi. Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen Trabzonspor, Rennes ve Marsilya’nın kapısını çalacak.

Trabzonspor'dan hücuma güçlü takviye! 3 isim transfer radarında

GÜÇLÜ BİR HÜCUM HATTI HEDEFİ

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, Rennes'de forma giyen Kazeem Olaigbe için kulübü ile görüşmelere başladı.

Karadeniz temsilcisinin, Marsilya forması giyen 28 yaşındaki forvet Neal Maupay ile 22 yaşındaki kanat oyuncusu Jonathan Rowe için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Teknik ekibin özellikle hücum rotasyonunu genişletme amacıyla bu iki ismi ön planda değerlendirdiği belirtildi.

Trabzonspor'dan hücuma güçlü takviye! 3 isim transfer radarında

MARSİLYA, GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Marsilya’nın, her iki oyuncuyu da geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve zorunlu satın alma maddeleri gereği bonservislerini aldığı biliniyor. Jamaika asıllı İngiliz sol kanat Jonathan Rowe, Championship ekibi Norwich City’den; Arjantin kökenli Fransız santrfor Neal Maupay ise Premier League temsilcisi Everton’dan edilmişti.

Trabzonspor'dan hücuma güçlü takviye! 3 isim transfer radarında
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ETİKETLER
#transfer
#trabzonspor
#süper lig
#Kazeem Olaigbe
#Neal Maupay
#Jonathan Rowe
#Spor
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