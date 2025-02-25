Trabzonspor'dan Slavko Vincic isteği!

Trabzonspor'dan, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları için talep geldi. Karadeniz ekibi, Slavko Vincic'in kendi maçlarında da olmasından yana tavır aldı.

Trabzonspor'dan Slavko Vincic talebi geldi.

ADALET İÇİN EŞİTLİK İSTİYORUZ VURGUSU!

"Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz!

Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic’in görev almasını talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."