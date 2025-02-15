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Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonsporlu Enis Destan'a 7 milyon Euro! Rusya'dan teklif geldi

Trabzonsporlu Enis Destan için 7 milyon Euro teklif edildi. Trabzonspor'un genç yeteneğine Rusya'dan sürpriz bir talip var, işte detaylar.

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Trabzonsporlu Enis Destan'a 7 milyon Euro! Rusya'dan teklif geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 09:54

Trabzonspor'un hücumcularından Enis Destan için Rusya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi! Trabzonspor'da istediği kadar forma şansı bulamayan Enis'e, Rusya ekibi Fakel talip oldu.

7 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre ilk olarak 200 bin Euro bedelle Enis'i kiralamak isteyen Fakel, 7 milyon Euroluk satın alma opsiyonu da teklif etti. Transferin 20 Şubat itibarıyla bitecek olması Rus ekibinin elini güçlendirirken, Trabzonspor yönetimi henüz karar vermedi.

Trabzonspor'a Enis Destan piyangosu: 7 milyon Euro'luk teklif - 4. Foto

2 GOL 2 ASİST

Karadeniz ekibiyle bu sezon 19 maça çıkan ve 670 dakika sahada kalabilen Enis, 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#enis destan
#Transfer Haberleri
#Spor
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