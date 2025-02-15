Trabzonsporlu Enis Destan'a 7 milyon Euro! Rusya'dan teklif geldi

Trabzonspor'un hücumcularından Enis Destan için Rusya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi! Trabzonspor'da istediği kadar forma şansı bulamayan Enis'e, Rusya ekibi Fakel talip oldu.

7 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre ilk olarak 200 bin Euro bedelle Enis'i kiralamak isteyen Fakel, 7 milyon Euroluk satın alma opsiyonu da teklif etti. Transferin 20 Şubat itibarıyla bitecek olması Rus ekibinin elini güçlendirirken, Trabzonspor yönetimi henüz karar vermedi.

2 GOL 2 ASİST

Karadeniz ekibiyle bu sezon 19 maça çıkan ve 670 dakika sahada kalabilen Enis, 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.