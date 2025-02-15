Trabzonsporlu Enis Destan'a 7 milyon Euro! Rusya'dan teklif geldi

İstanbul
Trabzonspor'un hücumcularından Enis Destan için Rusya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi! Trabzonspor'da istediği kadar forma şansı bulamayan Enis'e, Rusya ekibi Fakel talip oldu.
Sabah'ın haberine göre ilk olarak 200 bin Euro bedelle Enis'i kiralamak isteyen Fakel, 7 milyon Euroluk satın alma opsiyonu da teklif etti. Transferin 20 Şubat itibarıyla bitecek olması Rus ekibinin elini güçlendirirken, Trabzonspor yönetimi henüz karar vermedi.
Karadeniz ekibiyle bu sezon 19 maça çıkan ve 670 dakika sahada kalabilen Enis, 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.