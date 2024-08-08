Trabzonsporlu taraftarlar Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 22:46 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 22:54
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi evinde Rapid Wien'e 1-0 kaybetti. Bordo-Mavililer, tur umutlarını rövanş maçına bırakırken Trabzonsporlu taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı için "istifa" tezahüratları yaptı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Rapid Wien'i ağırladı. Konuk ekip Grgic'in bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanırken tribünlerde teknik direktör Abdullah Avcı için istifa sesleri yükseldi.
Müsabakanın bitiş düdüğü sonrası direkt soyunma odasının yolunu tutan teknik direktör Abdullah Avcı'ya tribünler istifaya davet etti.
Trabzonsporlu taraftarların "Avcı istifa" tezahüratları yayıncı kuruluşun ekranına yansıdı.
İKİNCİ MAÇ 15 AĞUSTOS'TA
Rapid Wien ile Trabzonspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com