Trabzonspor'un Boga ısrarı! Yeni teklif için harekete geçildi

Yeni sezona hazırlık yapan Trabzonspor, sol kanat için tekrar Jeremie Boga’yı listeye aldı. Fransa'nın Nice kulübü, Boga için ilk etapta Trabzonspor'dan 15 milyon euro istemişti. Boga'yı 17.5 milyon euro bedelle transfer eden Nice bu transferden zarar etmemek için bonserviste çok fazla indirime gitmeye yanaşmamış ama 12 milyon euro seviyelerine kadar inmişti. Trabzonspor, Nice'ten izin alarak Boga ile yeniden masaya oturuldu.

Şehir, takım ve hedefler detaylı bir şekilde kendisine anlatıldı, ayrıca yıllık ücreti artırıldı. Tecrübeli futbolcunun bordo mavili takıma gelmeye her zamankinden daha sıcak baktığı dile getiriliyor. Nice ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Boga'nın market değeri 10 milyon euro. Bordo mavili kurmayların daha önce Boga için Fransız ekibine sunduğu 3 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro zorunlu satın alma maddesini revize ederek fiyat artırdığı dile getiriliyor.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Futbol hayatına Chelsea'nin altyapısında başlayan Jeremie Boga, 2015 yılında Londra temsilcisiyle Gençlik Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Kariyeri boyunca Serie A ve Ligue 1'de forma giyen deneyimli oyuncu, sürati ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Hem sağ hem sol kanatta etkili oyun ortaya koyabilen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızın stili Yattara ve Nwakaeme'ye benziyor.

17.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

Boga, güçlü fiziği, patlayıcı sürati ve bire birdeki üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor. Nice ile 2027'ye kadar sözleşmesi var ve piyasa değeri 10 milyon euro. Başkan Ertuğrul Doğan, Boga için teklif sunduklarını bizzat açıklamıştı. Geçen sezon Nice formasıyla 24 maça çıkan 1.72 boyundaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. 10 numara ve forvet arkası olarak da oynayabiliyor. Nice kulübüne 2023'te 17.5 milyon euro'ya gelen Boga, beklenen patlamayı yapamadı.

TEKNİK HEYETİN 1 NUMARASI BOGA

Başkan Ertuğrul Doğan, teknik heyetin favorisi olan Fildişili yıldız Boga'yı kadroya katmak için tüm şartları zorluyor. Bordo-mavililer, kiralık + zorunlu satın alma formülüyle toplamda 9.5 milyon euro civarında bir teklif sundu. Oyuncuya da cazip bir maaş paketi sunuldu. Nice formasıyla geçtiğimiz sezonda 24 maça çıkan Boga 3 gol 1 asistlik bir performans göstermişti.

MENDY-BOGA TAKASI

Trabzonspor dev bir takasla transfer piyasasına geri dönüyor. Haftalardır transfer yapmayan bordo mavililer sonunda büyük bir adım attı ve Boga için bir teklif sundu. Karadeniz ekibi büyük umutlarla aldığı ancak beklediği performansı bir türlü vermeyen Mendy'yi, Boga transferinde Fransız kulübüne takasta sunmaya hazırlanıyor. Nice'in de Mendy transferine sıcak baktığı biliniyor.