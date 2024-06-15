Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell hayatını kaybetti
Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV Spor
15 Haziran 2024 12:43 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 12:44
Trabzonspor forması da giyen eski futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti.
Trabzonspor, Arsenal ve Everton'ın eski futbolcusu Kevin Campbell hayata veda etti.
CAMPBELL 54 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
İngiliz eski golcü Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ciddi bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen Kevin Campbell'in hastalığına dair bilgi verilmedi.
Kaynak: NTV Spor