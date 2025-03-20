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 | Suat Vilgen

Trabzonspor'un eski yıldızı Onuachu geri dönüyor! Bu kez rotası İstanbul

Southampton ile sezon sonu yollarını ayırmaya hazırlanan Paul Onuachu yeniden Süper Lig'de boy gösterebilir. Ancak bu kez adresi Trabzon değil İstanbu!..

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Trabzonspor'un eski yıldızı Onuachu geri dönüyor! Bu kez rotası İstanbul
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 11:32

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık forma giyen ve gösterdiği performansla iz bırakan Paul Ebere Onuachu, ikinci Türkiye macerasına başlayabilir. Trabzonspor formasıyla geçen sezon Süper Lig'de başarılı bir performans çizen Nijeryalı forvet ligin bitimiyle yine İngiliz ekibi Southampton'ın yolunu tutmuştu. Yaz boyunca adı Türk transfer piyasasında geçen Onuachu kulübünde kalmayı tercih etmişti.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADALI HAREKETE GEÇİYOR

Sözcü'nün haberine göre Southampton ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve kulüpten ayrılmayı kafasına koyan Onuachu, Süper Lig'e dönmek isterken Beşiktaş'ın 2.01'lik dev golcünün peşinde olduğu aktarıldı. Başkan Serdal Adalı'nın da Onuachu'yu çok istediği transfer için Southhampton Genel Direktörü Rasmus Ankersen'le görüşeceği ifade edildi.

21 MAÇTA 21 GOL KATKISI

Nijerya Milli Takımı'nda da zaman zaman görev alan Onuachu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkan Onuachu, 17 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti.

Sıkça Sorulan Sorular

PAUL ONUACHU KİMDİR?
Paul Ebere Onuachu, Danimarka kulübü FC Midtjylland'ın Afrika'daki pilot takımı FC Ebedei'de yetişti. 2012 yılında FC Midtjylland'ın genç takımı ile sözleşme imzaladı. Aynı yıl FC Midtjylland A takımının formasını giydi ve sonrasında sözleşmesini 3 yıl uzatarak Vejle BK takımına kiralandı. Ardından döndüğü Midtjylland'da iki şampiyonluk yaşadıktan sonra Ağustos 2019'da Belçika ekibi Genk'e transfer oldu. 2021'de bu takımda gol kralı oldu ve Belçika Kupası'nı kazandı. Ocak 2023'te 18 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Southampton'ın yolunu tuttu. Sezon sonunda Southampton küme düşerken Onuachu, Trabzonspor'a kiralandı. Bordo-Mavili ekip ile sözleşme bitiminde yeniden İngiltere'ye dönen Onuachu sezon sonunda serbest kalacak (Kaynak: Wikipedia)
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#beşiktaş
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#paul onochu
#paul onuachu
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