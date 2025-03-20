Trabzonspor'un eski yıldızı Onuachu geri dönüyor! Bu kez rotası İstanbul

Southampton ile sezon sonu yollarını ayırmaya hazırlanan Paul Onuachu yeniden Süper Lig'de boy gösterebilir. Ancak bu kez adresi Trabzon değil İstanbu!..

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık forma giyen ve gösterdiği performansla iz bırakan Paul Ebere Onuachu, ikinci Türkiye macerasına başlayabilir. Trabzonspor formasıyla geçen sezon Süper Lig'de başarılı bir performans çizen Nijeryalı forvet ligin bitimiyle yine İngiliz ekibi Southampton'ın yolunu tutmuştu. Yaz boyunca adı Türk transfer piyasasında geçen Onuachu kulübünde kalmayı tercih etmişti.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADALI HAREKETE GEÇİYOR

Sözcü'nün haberine göre Southampton ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve kulüpten ayrılmayı kafasına koyan Onuachu, Süper Lig'e dönmek isterken Beşiktaş'ın 2.01'lik dev golcünün peşinde olduğu aktarıldı. Başkan Serdal Adalı'nın da Onuachu'yu çok istediği transfer için Southhampton Genel Direktörü Rasmus Ankersen'le görüşeceği ifade edildi.

21 MAÇTA 21 GOL KATKISI

Nijerya Milli Takımı'nda da zaman zaman görev alan Onuachu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkan Onuachu, 17 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti.