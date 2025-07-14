Trabzonspor'un güncel borcu belli oldu!

Trabzonspor'un borç durumunda azalma yaşandı. Karadeniz devi, yeni hamlelerle birlikte ciddi anlamda borçlarını eritti.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM 2.5 MİLYAR TL

Trabzonspor'da sermaye sürecinin ardından güncel borç miktarı da belli oldu. Ertuğrul Doğan başkanlığında farklı bir maddi yapılanma tasarlayan Trabzonspor, toplam borcunu 2.5 milyar TL'ye düşürdü. Esasen ise sermaye artırımının kasadaki karşılığı ise 3.1 milyar TL oldu.

TRABZONSPOR'DA TRANSFERLERE MALİ PERSPEKTİF

Transferde de mali kritikleri gözeterek hareket eden bordo mavililer, genel olarak tüm süreçleri dengeli şekilde ilerletmeyi hedefliyor.