Trabzonspor'un güncel borcu belli oldu!

İstanbul
Trabzonspor'dan mali süreçlere dair KAP bildirimi geldi. Bordo mavililer, an itibarıyla sermaye artırımını duyurdu.
Trabzonspor'un borç durumunda azalma yaşandı. Karadeniz devi, yeni hamlelerle birlikte ciddi anlamda borçlarını eritti.
Trabzonspor'da sermaye sürecinin ardından güncel borç miktarı da belli oldu. Ertuğrul Doğan başkanlığında farklı bir maddi yapılanma tasarlayan Trabzonspor, toplam borcunu 2.5 milyar TL'ye düşürdü. Esasen ise sermaye artırımının kasadaki karşılığı ise 3.1 milyar TL oldu.
Transferde de mali kritikleri gözeterek hareket eden bordo mavililer, genel olarak tüm süreçleri dengeli şekilde ilerletmeyi hedefliyor.