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 | Murat Makas

Trabzonspor'un transferde anlaştığı Wagner Pina'dan ilk sözler

Trabzonspor'un transferde anlaştığı Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Wagner Pina Trabzon'a geldi. Wagner Pina Süper Lig’i değerlendirerek hedeflerini açıkladı.

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Trabzonspor'un transferde anlaştığı Wagner Pina'dan ilk sözler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 09:14

Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Wagner Fabricio Cardoso De Pina Trabzonspor ile transfer görüşmeleri için şehre geldi. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncu, "Her şey aslında gayet hızlı ve çabuk gelişti. Zaten ben de gelmek istiyordum. Son teklifi bekliyorduk biz de onu da yaptıktan sonra çabuk gelişti her şey çok çabuk oldu diyebilirim." dedi.

Trabzonspor'un transferde anlaştığı Wagner Pina'dan ilk sözler

Pina, bordo-mavili takım hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu sorulması üzerine, "Tabii ki bilgim vardı burada daha önce oynayan oyunculardan tanıdıklarım var. Joao Pereira ve Bosingwa gibi oyuncular var. Milli takımda beraber oynadığımız Djaniny yine burada oynamıştı, onlardan bilgi almıştım. Trabzonspor'u da tanıyordum zaten." şeklinde konuştu

SÜPER LİG DEĞERLENDİRMESİ

Kaç numaralı forma giyeceği hakkında henüz karar vermediğini ifade eden Pina, Türkiye ligine iyi oyuncular geldiğine değinerek, şunları kaydetti:
"Gayet iyi bir lig olduğunu biliyorum. Transfer edilen, gelen oyuncularla birlikte Avrupa'nın çok iyi belki de en iyi oyuncuları burayı tercih etmeye başladı. Zorlu ve iyi bir lig olduğunu biliyorum."

Pina, gelen soru üzerine teknik direktör Fatih Tekke'yle henüz görüşmediğine değinerek, hedefleri hakkında, "Tabi ki burada hedeflerim var ama en önemli hedefim olabildiğince burada kalıp başarılı olabilmek takıma hizmet edebilmek istiyorum en büyük hedefim bu her zaman." dedi.

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''PEDRO'YU DAHA ÖNCE TANIYORDUM''

Oynadığı bölge hakkında değerlendirme yapılması istenen Pina, "Pedro'yu ben daha önce Portekiz liginde beraber oynadığımız için tanıyordum zaten gayet iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Burada da gayet iyi bir iş çıkardığının o da farkında herkes gördü. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum onun kazandığı başarıları ve onun gösterdiklerinin aynısını tekrarlamak için buradayım." diye konuştu. Pina, kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.

ETİKETLER
#transfer
#trabzonspor
#süper lig
#fatih tekke
#Wagner Fabricio Cardoso De Pina
#Spor
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